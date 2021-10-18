КИЕВ, 18 окт — ПРАЙМ. Объявить чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасами газа в стране и завышенными тарифами ЖКХ требует украинская партия "Батькивщина". Об этом рассказала в понедельник лидер партии, депутат Верховной рады Юлия Тимошенко.

На данный момент на Украине тарифы на тепло и горячую воду устанавливает местная власть, а не центральная. Мэры ряда городов ранее заявили, что рост цен на газ вынудит их повысить тарифы на эти услуги. Для того, чтобы не допустить повышения тарифов, правительство и местные власти договорились о подписании меморандума, который, в частности, предусматривает субвенции для компенсации части расходов на теплоснабжение. Назван последний шаг на пути к запуску "Северного потока - 2"

Тимошенко отметила в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций, что "переводить ответственность за беспомощность власти в вопросе тарифов на газ нельзя. Поэтому нужно немедленно начать действовать, чтобы решить тот коллапс, который уже сегодня негативно сказывается на платежках и может поставить людей на грань выживания".

По ее мнению, ситуация с запасами газа все так же остается "критической": "их просто может не хватить на всю зиму — и эта тема требует особой проверки и наказания", подчеркнула она. Украина начала отбор газа из подземных хранилищ

Тимошенко уверена, что минимум 37 миллиардов газа можно закачать в хранилища. "Летом это можно было сделать в шесть раз дешевле, чем сейчас. Учреждения, людей, в том числе и промышленность, можно было обеспечить ценами на газ в шесть раз дешевле, чем сегодня. Газ не закачанный, убытки будут покрываться из государственного бюджета и из местных бюджетов Украины. Кто за это ответит? Виновные в срыве наполнения газовых хранилищ были привлечены к уголовной ответственности", — добавила она.

Тимошенко также потребовала создать в Раде временную следственную комиссию, которая выяснит, "кто сорвал план заполнения хранилищ летом".