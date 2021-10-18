МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России вместе с "Газпромом" и региональными властями до 1 ноября рассмотреть вопрос создания производства авиакеросина, бензина идизельного топлива на Сахалине, следует из списка поручений президента, опубликованных на сайте Кремля. Европейцам рассказали, хватит ли им топлива на зиму

"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Сахалинской области и публичным акционерным обществом "Газпром" рассмотреть вопрос о целесообразности организации производства авиационного керосина, бензина и дизельного топлива на территории Сахалинской области, в том числе с использованием в качестве сырья газового конденсата", — говорится в списке поручений.

Соответствующий доклад необходимо подготовит до 1 ноября.

Ответственными назначены глава правительства России Михаил Мишустин, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Перечень поручений сформирован по итогам совещания о социально-экономическом развития ДФО, прошедшего 2 сентября.