Путин поручил "Газпрому" изучить производство топлива на Сахалине
Президент РФ Путин поручил кабмину вместе с "Газпромом" до изучить производство топлива на Сахалине
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России вместе с "Газпромом" и региональными властями до 1 ноября рассмотреть вопрос создания производства авиакеросина, бензина идизельного топлива на Сахалине, следует из списка поручений президента, опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Сахалинской области и публичным акционерным обществом "Газпром" рассмотреть вопрос о целесообразности организации производства авиационного керосина, бензина и дизельного топлива на территории Сахалинской области, в том числе с использованием в качестве сырья газового конденсата", — говорится в списке поручений.
Соответствующий доклад необходимо подготовит до 1 ноября.
Ответственными назначены глава правительства России Михаил Мишустин, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
Перечень поручений сформирован по итогам совещания о социально-экономическом развития ДФО, прошедшего 2 сентября.
https://1prime.ru/energy/20211018/834984452.html
Больше новостей ПРАЙМ с финансовых рынков читайте в Telegram