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В Минэнерго оценили объем закачки газа в подземные хранилища России
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Закачка газа в подземные хранилища России будет завершена к 1 ноября согласно плану, сейчас она выполнена на 97%, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов на совещании... ПРАЙМ, 20.10.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Закачка газа в подземные хранилища России будет завершена к 1 ноября согласно плану, сейчас она выполнена на 97%, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов на совещании президента РФ с членами правительства.
"Продолжается закачка газа в подземные хранилища. На сегодняшнее утро она выполнена на 97% от плана, и окончательно закачка к 1 ноября выйдет на 100%", — сказал Шульгинов, докладывая о подготовке объектов энергетики к зиме и началу отопительного сезона в регионах.
Он также отметил, что запасы угля накоплены в России в объеме около 16,5 миллиона тонн, а мазута — около 2,5 миллиона тонн. "Это 200% и 120% соответственно", — сообщил министр.
Также в ведомстве прогнозируют рост потребления электроэнергии в осенне-зимний период 2021-2022 годов на 3%, сказал Шульгинов.
"Подготовка к осенне-зимнему периоду в этом году проходила на фоне восстановления экономики, роста электропотребления, роста нагрузок на оборудование. Мы прогнозируем на осенне-зимний период рост потребления на 3% с небольшим", — сказал Шульгинов в ходе совещания у президента России Владимира Путина.