МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. "Газпром" с начала 2021 года увеличил поставки российского газа в Италию на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в Telegram-канале компании. В Молдавии ввели ЧП из-за энергетического кризиса

Уточняется, что на рабочей встрече в Санкт-Петербурге глава "Газпрома" Алексей Миллер и главный исполнительный директор итальянской энергетической компании Eni SpA Клаудио Дескальци обсудили перспективы низкоуглеродного развития европейской энергетики, подчеркнув важную роль природного газа в обеспечении ее стабильной работы.

"Отмечено, что с начала 2021 года "Газпром" увеличил поставки российского газа в Италию на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", — говорится в сообщении.

Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за девять с половиной месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 13,1%, до 152,2 миллиарда кубометров газа.