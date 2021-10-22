КИШИНЕВ, 22 окт — ПРАЙМ. Молдавия не сможет выйти из газового кризиса без контракта с "Газпромом", правительство республики вынуждено в спешке "разруливать" ситуацию, заявила в комментарии РИА Новости экономический аналитик, эксперт молдавского Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Татьяна Ларюшина. В Молдавии ввели ЧП из-за энергетического кризиса

Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. В стране 13 октября был введен "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайного положения. Парламент Молдавии 22 октября ввел режим ЧП из-за ситуации в энергетике на 30 дней до 20 ноября.

"Без контракта с "Газпромом" просто несерьезно говорить о "разруливании" энергетического кризиса. Другое дело, я не сомневаюсь, что высшее руководство страны заинтересовано в формировании взаимовыгодного сотрудничества между Молдавией и РФ, без этого невозможно нормальное и спокойное решение, без этого невозможно решение других угроз с точки зрения экономики", — заявила Ларюшина.

По ее словам, причина нынешнего кризиса — это нагромождение ошибок всех предыдущих правительств, которые не придавали значения проблемам. Молдавия переживала похожую ситуацию в 1999 году, тогда причины газового кризиса были ровно такими же: коррупция, некомпетентность и незрелость государственной элиты. Власти не сделали выводов и 20 лет не пытались исправить положение. Поэтому сегодня правительство должно в спешке "разруливать" сложившуюся кризисную ситуацию, что сказывается на качестве принимаемых решений.

"Очень много зависит от молдавской стороны, вынужденной проводить переговоры в крайне невыгодных условиях, которые власти допустили сами. Скорее всего, нам предстоят тяжелые времена, у нас не будет легких решений. Скоро будет понятно, в какую сторону пойдет переговорный процесс, от этого будет зависеть, насколько глубоко мы погрузимся в экономический кризис", — добавила Ларюшина.

Она выразила надежду, что в результате этого кризиса Молдавия сможет перейти на новый уровень отношений с Россией. Этому может способствовать конструктивный, спокойный и перспективный переговорный процесс и налаживание интересов с РФ, исходя из интересов жителей обеих стран. При этом, по ее мнению, отказываться от идеи диверсификации импортеров газа тоже не стоит — это неизбежное требование энергетической безопасности, которое Молдавия давно игнорировала.