КИЕВ, 22 окт — ПРАЙМ. Молдавия в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа, Киев передаст голубое топливо на условиях возврата, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Эксперт оценила возможности Молдавии преодолеть энергокризис

"Премьер Украины сегодня получил письмо от своего коллеги, премьер-министра Молдавии Наталии Гаврилица с просьбой о помощи Молдавии определённым объемом газа для избежания сложной ситуации, которая сложилась в Молдавии с учётом того шантажа, который там ведёт "Газпром". Мы приняли решение и (поручили) кабинету министров, чтобы они этот вопрос рассмотрели, и мы понимаем, что такую помощь республике Молдавия мы в ближайшее время сможем предоставить", — сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу.

Он сказал, что Украина такую помощь предоставит.

"Мы считаем, что можем позволить себе это сделать и мы говорим, что этот газ будет поставлен не за деньги, он будет передан на определённый период для того, чтобы Молдавия потом нам этот газ вернула", — сказал Данилов.

Он заявил, что Киев заинтересован, чтобы Молдавия была с газом, так как страны объединены единой энергосистемой и на Украине "есть определённая территория, которая получает питание из Молдавии".