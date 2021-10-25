ЦХИНВАЛ, 24 окт — ПРАЙМ. Южную Осетию почти на сутки отключат от энергоснабжения с полуночи воскресенья, сообщил глава республиканского государственного унитарного предприятия "Энергоресурс-Южная Осетия" Алан Габараев. Экономист прогнозирует снижение цен на электричество в Европе весной

"Подача света будет прекращена в связи с работами по установке нового оборудования для резервной линии на Северном портале. Электроснабжение будет возобновлено к вечеру понедельника — к 19.00" — цитирует Габараева югоосетинское агентство "Рес".

Южная Осетия получает российскую электроэнергию из Северной Осетии через Рукский перевал. Это единственный источник электричества для республики. К концу года планируется запустить резервную ЛЭП, которая решит проблему энергообеспечения Южной Осетии, если авария произойдет на территории республики.