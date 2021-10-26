МИНСК, 26 окт — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против продажи электроэнергии в Литву и на Украину, сообщает информационное агентство БелТА. Еврокомиссия призвала уважать правила рынка при снижении цен на энергию

"Конечно, с учетом позиции стран по отношению к Беларуси можно было бы закрыться и не поставлять, например, Литве электроэнергию. Но людей жалко. Будем помогать. Было бы подло иметь свободные мощности, полностью не потреблять и не помочь страдающему соседу. Это не по-славянски и не по- христиански", — сказал президент Белоруссии во вторник во время общения с работниками больницы в Гродненской области.

По его словам, государство не стремится получить какие-то дивиденды от сложившейся в соседних странах ситуации. "Вот так поворачиваются времена. К счастью, в нашу пользу. Но мы на этом не хотим получать какие-то дивиденды. Я не тот человек. Как я часто говорю, я в деревне вырос, и там все были друг за друга. Конечно, мы могли бы завтра закрыться и Литве не поставлять эту электроэнергию — пусть покупают в Европейском союзе в десять раз дороже. Но людей жалко. Это же наши соседи. Вчера жили в одной стране", — рассказал президент Белоруссии.

Население Украины находится в тяжелом, бедственном положении, считает Лукашенко.

"Мне премьер совсем недавно доложил, что они просят электричество, я говорю: ну что делать, людям надо помогать. Вот и все. А так они, конечно (руководство)… Вы же понимаете, что там за руководство, — оно управляется извне. Они сегодня под колпаком сидят у американцев. Если напечатают каких-то долларов, дадут им, они живут. Не дадут — беда. Ну что, мы еще будем усугублять это положение? Слушайте, ну Господь не простит", — отметил белорусский лидер