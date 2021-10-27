МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Выработка электроэнергии "Эн+ Груп" за 9 месяцев 2021 года выросла на 11,9% в годовом выражении, до 65,7 миллиарда кВт.ч., говорится в сообщении компании. СМИ: Лукашенко не против продажи электроэнергии в Литву и на Украину

Выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях группы за девять месяцев 2021 года составила 57,4 миллиарда кВт.ч (рост на 15% в годовом выражении). При этом выработка электроэнергии на теплоэлектростанциях снизилась на 5,7%, составив 8,3 миллиарда кВт.ч.

Кроме того, отпуск тепла за 9 месяцев вырос на 10,4% и составил 19,1 миллиона Гкал.

В третьем квартале выработка электроэнергии составила 21,8 миллиарда кВт.ч, увеличившись на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отпуск тепла в третьем квартале составил 3,1 миллиона Гкал, увеличившись на 10,7% по сравнению с прошлым годом.

"Эн+ Груп" (En+ Group) — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").