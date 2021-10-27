МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. "Интер РАО" за девять месяцев 2021 года увеличило экспорт электроэнергии в 1,8 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года — до 15,619 миллиарда кВт.ч, что стало рекордным показателем за последние 10 лет, сообщила компания. Выработка электроэнергии "Эн+ Груп" за девять месяцев выросла на 11,9%

Импорт электроэнергии составил 1,188 миллиарда кВт.ч, увеличившись на 23,5% к аналогичному периоду прошлого года.

"Производственные показатели экспорта из РФ за 9 месяцев 2021 года сложились на максимальном за последние 10 лет уровне", — отмечает компания.

В числе основных факторов, определивших динамику экспорта в Финляндию и страны Балтии, компания называет рост электропотребления в условиях холодной зимы и весны в 2021 году, а также жаркого лета на фоне низкой водности и сокращения выработки на ВЭС. Еще один фактор — увеличение цен на энергоносители и цен квот за выбросы СО2 для тепловой генерации в Европе.

Добавляется, что выработка электроэнергии компании за девять месяцев увеличилась на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 86,465 миллиарда кВт.ч. Отпуск тепловой энергии с коллекторов вырос на 12,8% — до 28,032 миллиона Гкал.

"Интер РАО" — единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ. Диверсифицированный энергетический холдинг управляет активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет 30,7 ГВт.