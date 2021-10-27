МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Россия обладает потенциалом в области низкоуглеродных источников энергии, его надо использовать в полной мере, направив на это усилия властей, бизнеса и науки, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В немецкой партии "Зеленые" заявили о важности газа для страны

"Сегодня в электроэнергетическом балансе доля низкоуглеродных и возобновляемых источников энергии составляет 86%, чуть больше половины приходится на газ, и чуть меньше — 41% — на атомные и возобновляемые источники энергии. То есть, потенциал здесь высокий, его нужно использовать в полной мере, на это должны быть сейчас направлены усилия и государства, и бизнеса, и науки", — сказал Медведев в ходе заседания президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.

Он отметил, что у России есть и "весьма приличная производственная база", и здесь работают сильные коллективы исследований.

Медведев также считает, что углеводородные источники энергии в России будут сохранять серьезное значение, переход на водород так или иначе будет идти, в мире он набирает обороты, вопрос в том, как быстро.

"Очевидно, что для нашей страны все равно углеводородные источники будут сохранять довольно серьезное значение", — сказал он на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.

Медведев сообщил, что на прошлой неделе он встречался на площадке Совбеза с представителями экспертного сообщества и обсуждал технологические возможности по применению водорода как энергоносителя.

"Оценили перспективы, которые создает так называемый глобальный энергопереход. Мнения, как обычно, разные", — отметил он.

Медведев добавил, что мнения разнятся и по поводу того, как будет использован водород.

"Но совершенно очевидно, что здесь есть очень серьезный потенциал технологического развития. У нас есть и научные разработки в этой сфере. Но самое главное, что движение вот все-таки в этом направлении в мире набирает обороты, и переход такого рода так или иначе будет идти. Вопрос скорее в том, как быстро", — сказал Медведев.

Он отметил необходимость проанализировать все факторы, связанные с национальными интересами, и конъюнктуру на мировых рынках.

"Нужно определиться, какие направления могут быть поддержаны в рамках важнейшего инновационного проекта государственного значения в области энергетики. Здесь сделана уже определенная работа, но предстоит выделить приоритеты", — сказал он.

Медведев напомнил, что Россия занимает ведущие позиции в мировой энергетической системе, обеспечивает 10% мирового производства первичной энергии, занимая четвертое место в мире после США, Индии и Китая, при этом располагает генерацией с весьма низким "углеродным следом".

"Имею ввиду тот состав, структуру источников энергии, которую Российская Федерация использует", — заметил он.