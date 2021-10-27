БЕРЛИН, 27 окт — ПРАЙМ. Эксперты прогнозируют рекордный рост цен на топливо в ФРГ, участники коалиционных переговоров о создании нового германского правительства пока не комментировали данное развитие, хотя цена литра дизеля уже в октябре достигла исторического максимума, а цена литра бензина находится на уровне кризисного 2012 года. В немецкой партии "Зеленые" заявили о важности газа для страны

Как заявил в среду на пресс-конференции врио министра экономики ФРГ Петер Альтмайер, высокие цены на энергоносители, а также нарушения в цепочках поставок "в равной мере ослабляют развитие экономики в Европе и по всему миру". Альтмайер добавил, что в Германии очень высокий спрос на энергоносители в связи с восстановлением экономики после кризиса, вызванного коронавирусом. Стремительный рост мировых цен на нефть создает "проблемы для предприятий", а "исторически высокие" цены на газ привели к удорожанию "отопления, мобильности и электричества", жертвами которого стали и "граждане, пенсионеры, малообеспеченные люди", сказал врио министра. По словам Альтмайера, он призвал участников переговоров о создании нового коалиционного правительства ФРГ уже сейчас обсудить данную проблематику, однако "понял (лидера немецких либералов, участника коалиционных переговоров) Кристиана Линднера так, что это может подождать, пока новое правительство не придет к власти".

Цена литра топлива в ФРГ складывается сегодня в значительной степени из налогов — НДС (19 процентов), энергетического налога, а также введенного с 2021 года налога на выхлоп СО2 (25 евро за тонну топлива, с 2025 года – 55 евро). Конкретно цена литра 95-го бензина (нем. Superbenzin Е10) включает 65,45 цента энергетического налога, 27 центов – НДС, 7 центов — налога на выхлоп СО2. По официальным данным, средняя цена литра Е10 колебалась на прошлой неделе в районе 1,67 евро (примерно 135 рублей — ред).

Как заявил в прямом эфире немецкого телеканала ZDF глава Федеральной ассоциации организаций по защите прав потребителей (VZBV) Клаус Мюллер, он считает "абсолютно возможным" рост отпускной цены литра бензина в Германии до 2 евро (примерно 162 рублей — ред.) в 2022 году. Причины — это, с одной стороны, влияние рыночной цены на нефть и значительный уровень мобильного трафика, а с другой стороны, решения правительства ФРГ в области защиты климата и порядок ценообразования на выхлопы CO2. Аналогичное мнение выразил профильному изданию Auto, Motor und Sport руководитель портала MEHR-TANKEN, который производит поиск самой низкой цены на топливо в конкретном регионе ФРГ, Маттиас Вухерер.

"Если динамика ежемесячного роста цен (на нефть – ред.) сохранится, и к 1 января 2022 года налог на CО2 вырастет до 30 евро за тонну, то цена Super-топлива в следующем году составит 2 евро (за литр)", — заявил Вухерер, добавив, что рост цен на бензин в 2021 году ежемесячно составлял от 1 до 4 центов, а повышение налога на СО2 до 2025 года до 55 евро за тонну само по себе приведет к удорожанию бензина примерно на 15 центов за литр.

Партия "Союз 90/Зеленые", которая активно участвует в переговорах о формировании нового коалиционного правительства Германии, выступает за увеличение налога на СО2 до 60 евро за тонну. Это, безусловно, будет способствовать дальнейшему росту розничной цены на топливо. По данным исследования института DIW Econ, цена литра Е10 в результате повышения налога на СО2 может вырасти на 35 центов, из расчетов, произведенных изданием Handelsblatt, — на 40 центов уже в следующем году.

"Налогообложение не должно расти быстрее, чем это было предусмотрено ранее. Повышение стоимости в следующие годы уже четко зафиксировано, форсировать это решение с нашей точки зрения неправильно", — прокомментировала РИА Новости данные прогнозы представитель общегерманского автомобильного клуба ADAC Катарина Лука. Для облегчения нынешнего положения автомобилистов в ADAC предлагают увеличить ставку налогового вычета для людей, которые вынуждены ездить на работу на автомобиле. С 2021 года эта ставка была повышена на 5 центов, составляет 35 центов за один километр, начиная с 21 километра.

"С нашей точки зрения, важно поднять ставку уже с первого километра, это действительно поддерживает людей, которые имеют работу и зависят в массе от своего автомобиля. Это могло бы привести хотя бы к частичному облегчению положения", — заявила представитель ADAC.