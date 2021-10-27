В "Газпроме" сообщили об обсуждении с Молдавией продолжения поставок газа
В "Газпроме" сообщили об обсуждении с Молдавией нового контракта на поставку газа
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер встретился 27 октября с вице-премьером Молдавии Андреем Спыну и председателем правления "Молдовагаза" Вадимом Чебаном для обсуждения нового контракта на поставку газа в республику, сообщил "Газпром" в своём Telegram-канале.
"Сегодня в Санкт-Петербурге Алексей Миллер, вице-премьер Молдовы Андрей Спыну и председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан продолжили переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в республику и текущим вопросам взаимодействия "Газпрома" и "Молдовагаза", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/energy/20211027/835058021.html
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