МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер встретился 27 октября с вице-премьером Молдавии Андреем Спыну и председателем правления "Молдовагаза" Вадимом Чебаном для обсуждения нового контракта на поставку газа в республику, сообщил "Газпром" в своём Telegram-канале. Молдавия купит газ у компаний из Швейцарии и Польши

"Сегодня в Санкт-Петербурге Алексей Миллер, вице-премьер Молдовы Андрей Спыну и председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан продолжили переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в республику и текущим вопросам взаимодействия "Газпрома" и "Молдовагаза", — говорится в сообщении.