МОСКВАО, 28 окт — ПРАЙМ. "Интер РАО" заинтересована в коммерческих поставках электроэнергии в Казахстан, сейчас ведет переговоры о начале поставок в ноябре-декабре, рассказала журналистам член правления — врио руководителя блока трейдинга компании "Интер РАО" Александра Панина. Экспорт электроэнергии "Интер РАО" побил десятилетний рекорд

"В Казахстане вырисовывается дефицит (электроэнергии — ред.). Мы ведем переговоры с казахской стороной…. Мы сейчас обсуждаем возможность коммерческой поставки в ноябре российской электроэнергии в Казахстан. Наша электроэнергия дороже, чем они привыкли, но мы попытаемся сейчас начать поставку, ноябрь-декабрь, начнем активно предлагать свою энергию на рынке Казахстана", — сказала она. При этом схема поставок пока не обсуждается.

Панина при этом назвала Казахстан "интересной зоной" для развития бизнеса "Интер РАО".

Ранее в октябре казахстанская компания по управлению электрическими сетями KEGOC сообщила, что аварии на электростанциях и резкий рост потребления электроэнергии майнерами криптовалют привели к превышению спроса на электричеству в Казахстане в сравнении с ее выработкой.

В случае отсутствия плановых коммерческих поставок через российско-казахстанскую границу проходят только внеплановые перетоки, обусловленные параллельной работой энергосистем, а также вызванные отклонениями энергосистемы Казахстана от согласованного планового графика.

Ассоциация "НП Совет рынка" (регулятор энергорынков) отметила, что увеличение экспорта электроэнергии в Казахстан может несколько снизить стоимость мощности для российских потребителей, однако величина такого снижения будет зависеть от графика поставок.

"В то же время рост экспорта увеличит спрос на электрическую энергию на российском энергорынке. В случае включения в работу для покрытия увеличившего спроса ранее не задействованных электростанций с более дорогой выработкой это может отразиться на цене на электроэнергию на рынке на сутки вперед", — прокомментировал российский регулятор.