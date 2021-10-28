КИШИНЕВ, 28 окт — ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что переговоры с "Газпромом" затянулись, потому что власти страны хотят получить лучшую цену на газ. Кишиневская стратегическая операция: у "Газпрома" хотят отнять активы

Президент Молдавии Майя Санду 28 октября созвала заседание Высшего совета безопасности, чтобы обсудить энергетический кризис.

"Переговоры с "Газпромом" длятся так долго, потому что правительство Молдавии хочет получить лучшую цену. Мы огласим эту цену как только сможем о ней договориться", — сказала Санду на брифинге в четверг.

Она отметила, что переговоры с "Газпромом" о подписании газового контракта в Санкт-Петербурге продолжаются, при этом она лично обсуждала вопрос продления контракта с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

"На этой неделе было много мероприятий и встреч по обсуждению газового вопроса, я лично по телефону обсуждала с Дмитрием Козаком возможность подписания газового контракта. Переговоры с главой "Газпрома" (Алексеем Миллером — ред.) в Санкт-Петербурге еще продолжаются", — заявила Санду.