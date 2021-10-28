ВАРШАВА, 28 окт — ПРАЙМ. Письмо польского концерна PGNiG в адрес "Газпрома" с просьбой снизить цену на газ может быть продиктовано желанием пересмотреть формулу в контракте, чтобы стоимость поставок была не настолько приближена к спотовым ценам, однако это обращение может оказаться и просто открытием "окна переговоров" без конкретных последствий, прокомментировал РИА Новости эксперт в области энергетики, главный редактор польского портала BiznesAlert Войцех Якубик. Кишиневская стратегическая операция: у "Газпрома" хотят отнять активы

В четверг PGNiG сообщил, что направил "Газпрому" письмо с просьбой снизить цену поставляемого в Польшу газа, обосновав запрос беспрецедентным скачком на европейском оптовом рынке. При этом в конце марта 2020 года польская компания заявляла, что выиграла у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, добившись изменения формулы цены и усиления ее привязки к котировкам на западноевропейском рынке. Пересмотр касался поставок с начала 2014 года, и "Газпром" перечислил "переплату" в 1,5 миллиардов долларов, продолжив обжаловать решение суда.

"Мы не знаем формулы цены в контракте между PGNIG и "Газпромом". Вероятно, ориентируясь на то, что можно прочесть в СМИ, она была приближена к котировкам на европейских биржах и отдалена от индекса цен нефти. Фактически может быть так, что поляки захотят модифицировать эту формулы, так как спотовые цены сейчас очень высоки, а цены нефти еще не так высоки", — сказал Якубик.

Биржевые цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов, цены начали снижаться. В четверг котировки ушли ниже 900 долларов впервые с 27 сентября — рынок отыгрывает поручение президента России Владимира Путина, согласно которому "Газпром" скоро начнет заполнять хранилища в Европе.

"Движение PGNIG нужно рассматривать, как открытие окна переговоров с целью его использования, если будет такая необходимость. Не стоит автоматически перекладывать это административное движение на какие-то конкретные действия. У нас энергетический кризис. Цены изменяются со дня на день. Может быть, стоит иметь возможность переговоров о цене во время отопительного сезона, после отопительного сезона, ибо мы не знаем, как будут вести себя цены и, чисто с чиновничьей точки зрения, может, стоит держать это окно открытым", — отметил Якубик.

Быстрых результатов он не ожидает. "Я не думаю, чтобы решение было на расстояние вытянутой руки. У нас энергетический кризис, скоро может прийти четвертая волна пандемии коронавируса и в России уже видно это. Если экономика затормозится, цены естественным образом упадут", — сказал эксперт.

PGNiG импортирует около 10 миллиардов кубометров газа из России по так называемому Ямальскому контракту с "Газпромом". Срок действия данного договора истекает в конце 2022 года. Польская компания ранее заявляла, что не намерена его продлевать.