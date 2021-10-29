БЕРЛИН, 29 окт — ПРАЙМ. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что отказ от атомной энергетики может привести к серьезным проблемам с электроснабжением, таким как рост цен на электроэнергию и трудности с ее поставками. Британский регулятор рассматривает возможность изменения цен на энергию

"Их (атомных реакторов) отключение затруднит обеспечение надежных поставок (электроэнергии) и выгодных цен", — заявил Гейтс в интервью изданию Handelsblatt.

"Мы не должны исключать ни одно решение, пока не проверим затраты и надежность", — отметил Гейтс, говоря о переходе на возобновляемые источники энергии.

Предпринимателя интересует вопрос о том, появится ли новое поколение атомных электростанций, которые будут лучше с точки зрения затрат, безопасности и утилизации и станут "частью решения по производству надежной и дешевой электроэнергии". По словам Гейтса, он сейчас финансирует предприятие, которое строит атомный реактор нового, четвертого, поколения.

При этом Гейтс критически высказался по поводу строительства газовых электростанций в Европе. По его мнению, "природный газ не является настоящей переходной технологией". В этой связи он отметил, что кредиты на новые электростанции выдаются на 30 или 40 лет, "в то время как Германия взяла на себя обязательство стать климатически нейтральной к 2045 году". Вместе с тем Гейтс подчеркнул, что "мир по-прежнему будет потреблять много природного газа", пока выбросы вредных веществ не упадут до нуля.