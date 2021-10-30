МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Энергетический кризис затронул не только государства Европы, но другие страны. Он стал одним из проявлений глобального энергетического перехода, пишет на своей странице Facebook спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. Эксперт рассказал, чего ждать от рубля в ноябре

Он считает, что в числе причин кризиса в странах Европы, действительно, есть ошибки с запасами газа в подземных хранилищах. Также на ситуацию повлияли ошибки, связанные с природными эффектами, в том числе уровень ветра на Северном море, но это лишь поверхностные выводы.

По мнению Чубайса, такие суждения о ситуации с газом в Европе являются "взглядом 3 "б" класса на проблему".

Спецпредставитель президента особо отметил, что в Ливане, Китае, Бразилии и Индии тоже возникли проблемы в энергетической сфере, хотя здесь нет каких-либо ошибок.

То, с чем столкнулся мир сегодня, является одним из первых проявлений глобального энергетического перехода, подытожил Чубайс.

Он добавил, что для России повышение цен на газ в Евросоюзе ничего хорошего не означает: этот кризис поможет странам региона прийти к выводу о необходимости снижения доли углеводородов в энергетическом балансе. В результате темпы снижения российского углеводородного экспорта окажутся существенно выше, чем планировалось раньше, сказал Чубайс.