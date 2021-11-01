Потребление электроэнергии в России в октябре выросло на 6,4%
Потребление электроэнергии в России в октябре выросло до 94,4 миллиарда кВт.ч
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в России в октябре выросло на 6,4% в годовом выражении, до 94,4 миллиарда кВт.ч, а с начала года — на 5,6% до 899,1 миллиарда, сообщил журналистам замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.
"Потребление электроэнергии в России в октябре выросло на 6,4%, до 94,4 миллиарда кВт.ч, выработка – выросла на 7,7%, до 96,6 миллиарда кВт.ч. Электропотребление за 10 месяцев увеличилось на 5,6% и составило 899,1 миллиарда кВт.ч, выработка – на 6,6%, до 918,6 миллиарда кВт.ч", — сообщил он.
https://1prime.ru/energy/20211101/835089705.html
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