МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в России в октябре выросло на 6,4% в годовом выражении, до 94,4 миллиарда кВт.ч, а с начала года — на 5,6% до 899,1 миллиарда, сообщил журналистам замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.

"Потребление электроэнергии в России в октябре выросло на 6,4%, до 94,4 миллиарда кВт.ч, выработка – выросла на 7,7%, до 96,6 миллиарда кВт.ч. Электропотребление за 10 месяцев увеличилось на 5,6% и составило 899,1 миллиарда кВт.ч, выработка – на 6,6%, до 918,6 миллиарда кВт.ч", — сообщил он.