МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Запасы угля на ТЭС Украины за неделю сократились на 6,9% до 542,8 тысячи тонн, при этом гарантированные запасы должны составлять 653,4 тысячи тонн, следует из данных, обнародованных на сайте минэнерго страны.

Ранее компания "Укрэнерго сообщила", что запасы угля на ТЭС страны на 25 октября составляли 583 тысяч тонн. В минэнерго Украины ранее сообщили о планах украинских компаний импортировать в ноябре 562 тысячи тонн угля, из которых 200 тысяч законтрактовала госкомпания "Центрэнерго". Гарантированные запасы – это минимальные запасы, которые обязательно должны быть соблюдены согласно условиям ведения лицензионной деятельности.

Меньше всего угля находится на складах Приднепровской ТЭС – 14,7 тысяч тонн при гарантированном запасе 21 тысяча тонн, Углегорской ТЭС – 22,2 тысяч тонн при гарантированном запасе 54,8 тысяч тонн и Славянской ТЭС – 29,9 тысяч тонн при гарантированном запасе 68,9 тысяч тонн.

Вместе с тем фактические запасы угля на нескольких ТЭС превышают гарантированные. На Луганской ТЭС фактически имеется 50 тысяч тонн при гарантированном запасе 29 тысяч тонн, Криворожской ТЭС – 65,2 тысячи тонн при гарантированном запасе 26 тысяч тонн.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки энергетического угля для украинских ТЭС.

При этом он уточнял, что решение не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в конце сентября говорил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. А премьер-министр Денис Шмыгаль на минувшей неделе заверил, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом.