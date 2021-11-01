Москва, 1 ноя — ПРАЙМ. Тариф на газ для молдавских потребителей может оказаться рекордно высоким, он может вырасти почти в два с половиной раза, считает эксперт в области энергетики, бывший руководитель Национального агентства по регулированию в энергетике Молдавии, которое рассчитывает тарифы, Виктор Парликов. Молдавия не обсуждала с "Газпромом" возмещение долга Приднестровья

Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Власти страны 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что в ноябре республика будет платить за газ около 450 долларов за тысячу кубометров.

"Если взять за точку отсчета стоимость в 450 долларов, то нас ждет повышение тарифа примерно до 10 леев за кубометр газа (около 60 центов против нынешних 25 — ред.), конечно, стоит учитывать и другие факторы — объем газа, курс валют. Но это может быть рекордное повышение, такого высокого тарифа у нас не было", — заявил Парликов в эфире телеканала Pro TV.

Он напомнил, что республика платила 400 долларов за тысячу кубометров газа в 2011 году, однако за 10 лет экономическое состояние страны улучшилось. Кроме того, повышение тарифа можно объяснить еще и инфляцией, считает эксперт. Он выразил надежду, что такой рост тарифа не окажется для страны критическим, хотя власти должны будут уделить особое внимание поддержке населения.

Сам Спыну на вопрос о том, действительно ли гражданам Молдавии нужно готовиться к такому повышению тарифа, ответил, что не может "ни подтвердить, ни опровергнуть" выводы эксперта.

Он лишь добавил, что компания "Молдовагаз" в ближайшие два-три дня подготовит все бумаги и запросит компетентные органы о пересмотре тарифа.