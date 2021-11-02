МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рекомендует авиакомпаниям активнее закупать авиакеросин на бирже, поскольку это позволит сдерживать цены на него, заявили РИА Новости в ведомстве. Средняя стоимость авиатоплива в России в октябре выросла на 2,5%

"Антимонопольная служба рекомендует авиакомпаниям активнее закупать авиатопливо на биржевых торгах, потому что это обеспечит прямую цепочку "производитель-потребитель". Если авиакомпании начнут выходить на биржевые торги и использовать биржевые индикаторы при формировании начальных максимальных цен, ценообразование станет прозрачнее, а это один из способов сдерживания цен", — сообщили в пресс-службе ФАС.

Также в ФАС добавили, что использование биржевых механизмов "приведет к насыщению внутреннего рынка авиакеросином и понижению начальных максимальных цен при проведении закупочных процедур".

Стоимость авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) — ключевой площадке оптового топливного рынка — на протяжении октября активно росла и несколько раз обновляла рекордные значения. На данный момент абсолютный максимум составляет 58 217 рублей за тонну, он был достигнут 1 ноября.

В то же время средняя стоимость тонны авиакеросина в аэропортах России, по данным Росавиации, увеличилась в октябре по сравнению с сентябрем на 2,5%, до 57 509 рублей. С начала года стоимость топлива выросла на 23,2%.