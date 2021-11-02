МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Газоснабжение более 600 домов и 25 социально значимых объектов в восьми населенных пунктах Самарской области восстановлено после аварии, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону.

Ранее в среду ведомство сообщило о повреждении газопровода высокого давления диаметром 159 миллиметров в Красноармейском районе. На время проведения работ без газоснабжения остались потребители шести многоквартирных и 600 частных жилых домов, а также 25 социально значимых объектов в восьми населенных пунктах.

"В 19.53 (18.53 мск) газоснабжение потребителей восстановлено", — говорится в сообщении.