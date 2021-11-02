МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" и "Русгаздобыча" создали совместное предприятие для разработки Тамбейского месторождения на Ямале, сообщается в Telegram-канале газового холдинга. "Газпром" заказывает сейсморазведочные работы 3D на Тамбейской группе за 13 млрд руб

"Сегодня зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Тамбей", созданное на паритетной основе ООО "Газпром недра" (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром") и АО "Русгаздобыча", — говорится в сообщении.

Добавляется, что предприятие будет разрабатывать и обеспечивать обустройство месторождения Ямале с началом добычи газа с 2026 года, а лицензии на пользование недрами, на которых расположено месторождение, будут переданы из "Газпром недра" в "Газпром добыча Тамбей" в 2022 году.

Отмечается, что газ с Тамбейского месторождения с высоким содержанием этана, благодаря чему он станет сырьевой базой для комплекса по переработке этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга Ленинградской области.

"Русхимальянс", СП "Газпром" и "Русгаздобычи", реализует в районе Усть-Луги проект газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ). ГПК будет перерабатывать 45 миллиардов кубометров газа в год и производить 13 миллионов тонн сжиженного СПГ, до 4 миллионов тонн этана и более 2,2 миллиона тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ). Около 18 миллиардов кубометров газа после переработки будет направляться в газотранспортную систему "Газпрома".

Сырьевой базой для ГПК должен стать природный газ с высоким содержанием этана из месторождений Надым-Пур-Тазовского региона в Ямало-Ненецком автономном округе, в дальнейшем предполагают задействовать Тамбейское месторождение. Запуск первой очереди комплекса планируется в 2024 году, второй — в 2025 году.