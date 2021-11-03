МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду поблагодарила США за поддержку во время газового кризиса и выразила надежду на укрепление молдавского энергетического сектора.

"Спасибо США за то, что они были с нами во время газового кризиса. Мы поддерживаем тесные контакты с нашими американскими партнерами и надеемся продолжить тесную работу по укреплению устойчивости нашего энергетического сектора. Спасибо за вашу поддержку", — написала Санду в Twitter.

До договоренностей с российским "Газпромом" страна обратилась за помощью к властям других государств. Молдавия не собирается отдавать долг "Газпрому" за счет населения

Румыния и Украина одолжили республике газ для поддержания давления в газопроводе, Евросоюз выделил грант в размере 60 миллионов евро. Кроме того, Молдавия закупила небольшие партии газа у Польши, Украины и Нидерландов.

Договоренности о дальнейших поставках российского газа в Молдавию обсуждались на уровне двух государств. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, который возглавлял молдавскую делегацию на переговорах с "Газпромом", заявил, что ему ничего не известно о помощи Запада для республики в процессе переговоров.

Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан отметил, что слышал слухи о якобы попытках западных партнеров повлиять на Россию, чтобы помочь Молдавии, но не может подтвердить их достоверность.

Власти Молдавии ранее ввелс режим ЧП из-за топливного кризиса. Правительство договорились с "Газпромом" о продлении газового контракта при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.

Контракт с "Газпромом" не означает, что Молдавия откажется от реализации третьего энергетического пакета, утвержденного Евросоюзом, заявила премьер республики Наталья Гаврилица.

Молдавия в 2010 году взяла на себя обязательства внедрить третий энергопакет ЕС, это же обязательство было зафиксировано в 2014 году в Соглашении об ассоциации республики и Евросоюза.

Этот документ предусматривает, что "Молдовагаз" должен отделить свое дочернее предприятие "Молдоватрансгаз" и передать ему в собственность газотранспортную инфраструктуру.

Пользоваться этой инфраструктурой получат право и другие поставщики. Но на переговорах с "Газпромом" 29 октября Молдавия договорилась до конца 2022 года подписать с РФ межправительственное соглашение, которое запрещает реорганизовывать компанию "Молдовагаз", пока не будет погашен долг за газ.

"Контракт с "Газпромом" не означает, что мы отказываемся от реализации третьего энергопакета. Многое будет зависеть от того соглашения в области энергетики, которое будет подписано Молдавией и Россией", — заявила Гаврилица в эфире телеканала Jurnal TV.

Она отметила, что в соглашении будет детально прописано, как в дальнейшем будет функционировать "Молдовагаз". По мнению Гаврилицы, нужно изучить, помешает ли контракт с "Газпромом" и соглашение с РФ появиться на молдавском энергетическом рынке другим поставщикам.

При этом вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сразу после переговоров с "Газпромом" отметил, что реализация третьего энергопакета ЕС откладывается примерно на год.

Третий энергетический пакет, утвержденный в Евросоюзе в 2009 году, направлен на либерализацию рынка электроэнергии и газа в ЕС. Он предусматривает ограничения для вертикально интегрированных компаний на право владения и управления энерготранспортными сетями со стороны. Таким образом ЕК пытается разделить бизнес по продаже и транспортировке газа. По мнению Еврокомиссии, это повысит конкуренцию, позволит выйти на рынок новым игрокам и снизит цены на энергию.