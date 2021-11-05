КИЕВ, 5 ноя — ПРАЙМ. Транзит газа через Украину в ЕС в октябре снизился на 19% и составил 2,6 миллиарда кубометров, по сравнению с показателями сентября это меньше на 623 миллиона кубометров, сообщает в пятницу пресс-служба компании "Оператор ГТС Украины". На Украине обвинили Россию в создании европейского газового кризиса

"В октябре 2021 года транзит природного газа через Украину в ЕС снизился на 19% и составил 2,6 миллиарда кубометров газа. По сравнению с показателями сентября это меньше на 623 миллиона кубометров. При этом транзитные объемы в Словакию увеличились по сравнению с показателями сентября на 6% — до 2,1 миллиарда кубометров", — говорится в сообщении. Поставки газа в Словакию составили 80% от общего объема транзита, добавили в компании.

"Мы озабочены сокращением транзита российского газа через украинский маршрут: уже с 1 октября объемы прокачки были ниже забронированных мощностей. Хотя с 1 ноября транзит в Молдову увеличился благодаря новому контракту на поставку газа из РФ. Общее использование мощностей украинской ГТС для транзита российского газа продолжает снижаться — в среднем, на начало ноября, (прокачивается) 60 миллионов кубометров в сутки", — цитирует главу компании Сергея Макогона пресс-служба.