МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Министерство экономики и энергетики Германии проигнорировало позицию Польши в своей оценке сертификации российского газопровода "Северный поток-2", передает газета Spiegel. Нефтедобывающие страны отказались подчиниться Байдену

В рамках процесса сертификаци газопровода ведомство в конце октября направило в Федеральное сетевое агентство Германии (регулятор в сфере энергетики) анализ надежности поставок газа. Позиция министерства состоит в том, что выдача сертификата "не ставит под угрозу безопасность поставок газа в ФРГ и ЕС".

По данным Spiegel, при этом аргументы Управления по регулированию энергетики Польши не были учтены. Польский регулятор полагает, что "Газпром" имеет возможность поставить энергообеспечение ЕС под угрозу. К остановке запуска газопровода призвала также немецкая природозащитная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH), заявив, что правительство Германии "игнорирует законные опасения наших соседей".

Минэкологии Германии при этом отмечало, что Берлин провел консультации с Польшей, а также рядом других стран, и это "так или иначе нашло отражение в анализе".

Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС. Право на участие в сертификации имеет также польская компания PGNiG и ее немецкий филиал PGNiG Supply & Trading GmbH. Заявку подавал и украинский "Нафтогаз".