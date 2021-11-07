МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. "Северный поток-2" станет надежной основой для стабильного снабжения Германии газом, заявил в интервью медиагруппе Funke премьер-министр Баварии Маркус Зедер.
По его словам, в условиях, когда ФРГ отказывается от угольной и атомной энергетики, в связи с чем растут цены на электроэнергию и отмечается нехватка ресурсов, стране необходимы газовые электростанции.
Говоря о росте цен на энергоносители в мире, баварский премьер отметил, что в вопросе обеспечения энергией необходима разумная стратегия.
"Для этого целесообразно в скором времени запустить "Северный поток-2", чтобы привести в норму цены на газ. Мы не можем безучастно наблюдать за ростом цен накануне холодной зимы", — сказал он.
Зедер подчеркнул, что люди ожидают быстрого решения этой проблемы.
https://1prime.ru/energy/20211107/835143815.html
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