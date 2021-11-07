МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. "Северный поток-2" станет надежной основой для стабильного снабжения Германии газом, заявил в интервью медиагруппе Funke премьер-министр Баварии Маркус Зедер. СМИ узнали, как Германия проигнорировала Польшу по "Северному потоку-2"

По его словам, в условиях, когда ФРГ отказывается от угольной и атомной энергетики, в связи с чем растут цены на электроэнергию и отмечается нехватка ресурсов, стране необходимы газовые электростанции.

Говоря о росте цен на энергоносители в мире, баварский премьер отметил, что в вопросе обеспечения энергией необходима разумная стратегия.

"Для этого целесообразно в скором времени запустить "Северный поток-2", чтобы привести в норму цены на газ. Мы не можем безучастно наблюдать за ростом цен накануне холодной зимы", — сказал он.

Зедер подчеркнул, что люди ожидают быстрого решения этой проблемы.