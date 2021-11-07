МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. Украина впервые за все годы независимости не запаслась газом на зиму, хотя могла заполнить им подземные хранилища по минимальной цене, чего хватило бы для беспроблемного прохождения отопительного сезона, заявила в эфире телеканала "Украина 24" лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко. Граждан Украины предупредили о приближении банкротства страны

По ее словам, нынешний энергетический кризис на Украине является рукотворным, так как у нее есть все для обеспечения собственных потребностей. Тимошенко добавила, что у страны есть уникальные подземные хранилищами газа, вмещающие 38 миллиардов кубометров топлива, и таких объемов достаточно, чтобы без проблем обеспечить потребности до каждого следующего отопительного сезона.

"Что страна делала 30 лет независимости? Летом, когда газ дешевый, — а этим летом он был в шесть раз дешевле, чем на рынке в мире, — Украина всегда закачивала газ в хранилища. Мы могли закачать 38 миллиардов… и сегодня в нашей стране не было бы никакого кризиса. Мы все были бы с газом, электроэнергией и отоплением по минимальной цене", — сказала Тимошенко.

Она добавила, что подобное произошло впервые за все годы независимости Украины. По мнению политика, из-за действий Киева, который не закупил достаточно газа в выгодный момент, всю страну "сделают банкротом".

"Вы понимаете, какая это катастрофа. Заплатит за эту бездарность и эту коррупцию каждый украинец и каждое предприятие", — подчеркнула она.