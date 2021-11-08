МОСКВА, 8 ноя – ПРАЙМ. Решение об участии "Оператора ГТС Украины" в процессе сертификации российского газопровода "Северный поток — 2" примут в течение этой недели, написал в своем Facebook глава украинской компании Сергей Макогон. СМИ узнали, как Германия проигнорировала Польшу по "Северному потоку-2"

Чиновник ответил на вопрос одного из пользователей по поводу реакции немецкого энергетического регулятора Bundesnetzagentur на заявку Киева.

"Решение ожидается на следующей неделе", — заявил Макогон.

"Оператор ГТС Украины" подал заявку Bundesnetzagentur на участие в сертификации оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG в конце октября. Процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор выработает проект решения, после чего его оценит Еврокомиссия. Процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет документов.