МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК, входит в "А-Проперти" бизнесмена Альберта Авдоляна) планирует участвовать в аукционах на пять небольших нефтегазовых участков недр, расположенных в Якутии, следует из материалов компании.

"… дать согласие на принятие участия ПАО "ЯТЭК" в аукционах на получение права пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на участках недр Байский, Варваринский, Кастыр-Сахарный, Соболохский, Тюкянский, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), проводимых управлением по недропользованию по Республике Саха (Якутия) (Якутнедра)", — говорится в материалах. Согласно данным Роснедр, аукционы пройдут 7 декабря.

По информации на сайте, ресурсный потенциал Байского участка составляет 0,3 миллиона тонн нефти по категории D2; 3,9 миллиарда кубометров газа по категории D1 и 4,4 миллиарда кубометров по категории D2; 0,2 миллиона тонн конденсата по категории D1 и 0,2 миллиона тонн по категории D2.

Ресурсы Варваринского участка составляют 0,2 миллиона тонн нефти по категории D2; газа — 3 миллиарда кубометров по категории D1 и 3,4 миллиарда кубометров по категории D2; конденсата — 0,1 миллиона тонн по категории D1 и 0,2 миллиона тонн по категории D2.

Ресурсы нефти Кастыр-Сахарного участка составляют 0,2 миллиона тонн по категории D2; газа — 0,4 миллиарда кубометров по категории D2. Ресурсный потенциал нефти Соболохского участка оценивается в 0,3 миллиона тонн по категории D2; газа — 3,8 миллиарда кубометров по категории D1 и 4,3 миллиарда кубометров по категории D2; конденсата — 0,2 миллиона тонн по категории D1 и 0,2 миллиона тонн по категории D2.

Наконец, ресурсы нефти Тюкянского участка составляют 0,3 миллиона тонн по категории D2; газа — 3,3 миллиарда кубометров по категории D1 и 3,7 миллиарда кубометров по категории D2; конденсата — 0,1 миллиона тонн по категории D1 и 0,2 миллиона тонн по категории D2.