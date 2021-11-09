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https://1prime.ru/energy/20211109/835159046.html
Фьючерсы на газ в Европе снижаются на открытии торгов
Энергетика
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Фьючерсные цены на газ в Европе на открытии торгов вторника снижаются почти на 4% на фоне роста поставок из России, свидетельствуют данные ICE Futures. Стоимость ближайших —... ПРАЙМ, 09.11.2021
энергетика, новости, газ, торги, газ, фьючерсы на газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсные цены на газ в Европе на открытии торгов вторника снижаются почти на 4% на фоне роста поставок из России, свидетельствуют данные ICE Futures.
Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов была чуть ниже 900 долларов за тысячу кубометров, а к 10.11 составила 911,6 доллара, что на 3,9% ниже расчетной цены предыдущего торгового дня.