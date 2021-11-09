МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсные цены на газ в Европе на открытии торгов вторника снижаются почти на 4% на фоне роста поставок из России, свидетельствуют данные ICE Futures. "Газпром" удвоил поставки газа в Германию через "Ямал-Европу"

Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов была чуть ниже 900 долларов за тысячу кубометров, а к 10.11 составила 911,6 доллара, что на 3,9% ниже расчетной цены предыдущего торгового дня.