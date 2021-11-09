МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности газотранспортных систем (ГТС) для транзита газа через Польшу и Украину на среду, свидетельствуют данные площадок GSA Platform и RBP. Польшу и Украину принесут в жертву. Что сделает Европа ради дешевого газа

Так, польский оператор ГТС Gaz-System предлагал на аукционе для бронирования на среду мощности в объеме около 58 миллионов кубометров. Однако предложение осталось невостребованным.

В свою очередь, "Оператор ГТС Украины" предлагал для бронирования мощности в объеме 15 миллионов кубометров, но они также остались невыкупленными.

"Газпром" ранее во вторник объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) на ноябрь, завершив закачку в российские. Соответствующее поручение компании давал президент РФ Владимир Путин, указывая на хранилища в Австрии и Германии. Именно в этих двух странах у "Газпрома" есть пять ПХГ — немецкие "Йемгум", "Катарина", "Реден", "Этцель" и австрийский "Хайдах".

Об этом свидетельствуют и данные европейских операторов ГТС: выросли заявки на прокачку по ужгородскому коридору в Словакию (по нему идет основной транзит газа РФ через Украину), а также польский транзит в Германию по газопроводу "Ямал — Европа". Суммарно речь может идти о росте примерно на 30 миллионов кубометров к уровню понедельника. Для сравнения, по данным на сайте "Газпрома", 7 ноября фактические поставки газа для ЕС составили примерно 300 миллионов кубометров.