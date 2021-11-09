ПАРИЖ, 9 ноя — ПРАЙМ. Франция впервые за десятилетия возобновит строительство ядерных реакторов, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

"Нам необходимо экономить энергию и инвестировать в низкоуглеродную энергетику, чтобы гарантировать энергетическую независимость Франции… Мы намерены, впервые за десятилетия, возобновить строительство ядерных реакторов в нашей стране и продолжить развитие возобновляемых источников энергии", — заявил Макрон в обращении к нации во вторник.

Ранее СМИ сообщили, что десять стран ЕС выступили за включение атомной энергетики в разработанный Еврокомиссией список отраслей, способствующих уменьшению вреда окружающей среде. Авторы статьи считают атомную энергетику безопасным энергетическим ресурсом и подчеркивают, что до сих пор нет научных доказательств того, что она способствует глобальному потеплению в большей степени, чем другие виды энергии, включенные в таксономию. Кроме того, по мнению авторов, это доступный и стабильный источник энергии, который, в отличие от газа, защищает европейских потребителей от колебаний цен, а также значительно снижает зависимость европейского производства электроэнергии от других стран.

Согласно статье, атомная энергетика обеспечивает уже почти половину производства безуглеродной электроэнергии в Европе.