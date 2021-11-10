МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго России планирует ввести норматив продаж угля на бирже в размере 10% от месячного совокупного объема реализации в РФ в 2022 году, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Еврокомиссия: у угля нет будущего в энергетической системе ЕС

Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в июле разработали проект совместного приказа об обязательных объемах продаж некоторых марок угля на бирже, который предполагает установление для доминирующих на рынке производителей норматива в 10% от месячного совокупного объема реализации в РФ.

"Прорабатываем вопрос. Вероятнее всего, реализуем инициативу уже в следующем году", — ответил министр в интервью газете "Коммерсант" на вопрос о том, когда продажи угля на бирже выйдут на целевые 10%.

В начале июня СМИ писали, что рост мировых цен на уголь побуждает угольщиков вывозить все свободные объемы на экспорт, прибыльность которого растет. Из-за этого крупные энергокомпании сталкиваются с проблемами при закупках угля и жалуются на высокие цены. ФАС тогда же сообщала РИА Новости, что совместно с Минэнерго работает над мерами по стабилизации положения на внутреннем рынке угля, в том числе по развитию биржевой торговли.