МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Министерство транспорта России рассматривает возможность увеличить субсидии на авиакеросин для перевозчиков на Дальнем Востоке, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. Россиян предупредили об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) выступила с предложением повысить субсидии авиаперевозчикам для Дальневосточного федерального округа (ДФО) и регионов Крайнего Севера почти в четыре раза, то есть, до 11 тысяч рублей за тонну.

Для всех остальных авиакомпаний — увеличить субсидии в два раза, до 7 тысяч рублей за тонну.

По расчетам опрошенных изданием аналитиков, это даст перевозчикам дополнительные 30 миллиардов рублей в следующем 2022 году.

При этом в ряде авиакомпаний более реалистичным считают пересмотр демпфера на авиакеросин, чем увеличение субсидий на него.

Минтранс направил в Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предложение "рассмотреть вопрос" о повышении коэффициента возмещения акциза на авиакеросин, приобретаемый в аэропортах ДФО. Речь идет о фиксированной субсидии на тонну топлива.

В ответном письме АЭВТ предложила министерству со следующего года повысить субсидию для всех российских авиакомпаний.