МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин не планирует отдельно обсуждать с главой "Газпрома" Алексеем Миллером закачку газа в европейские подземные хранилища.

"Газпром" 9 ноября объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь, завершив закачку в российские. Соответствующее поручение компании давал президент РФ.