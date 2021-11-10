Путин не будет обсуждать закачку газа в европейские подземные хранилища
Песков: Путин не планирует отдельно обсуждать с главой "Газпрома" закачку газа в европейские ПХГ
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин не планирует отдельно обсуждать с главой "Газпрома" Алексеем Миллером закачку газа в европейские подземные хранилища.
"Газпром" 9 ноября объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь, завершив закачку в российские. Соответствующее поручение компании давал президент РФ.
https://1prime.ru/energy/20211110/835174357.html
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