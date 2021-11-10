КИЕВ, 10 ноя — ПРАЙМ. По словам Кулебы, в ходе визита в США он будет обсуждать три темы — безопасность Украины, "Северный поток-2" и экономическое развитие страны. В Германии объяснили, почему нужно быстро запустить "Северный поток-2"

Министр совершает рабочий визит в Вашингтон, в ходе которого запланировано подписание новой хартии стратегического партнерства Украины и США.

"На всех встречах будут три сквозных темы. Первая: безопасность Украины, в частности, в контексте напряженности, которую мы видим на востоке и в Белоруссии. Вторая: энергетическая безопасность Украины как неотъемлемая составляющая более широкого контекста безопасности. Будем также обсуждать "Северный поток-2". Третье: экономическое развитие Украины, привлечение американских инвестиций, больше торговли между нашими государствами", — цитирует Кулебу пресс-служба МИД.

В сентябре текущего года "Газпром" сообщил о полном окончании строительства "Северного потока-2". С июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG. В Москве отмечают, что договор о транзите газа в ЕС через Украину останется в силе на весь период его действия.