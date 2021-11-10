МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Первый энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции досрочно подключили к энергосистеме Украины после ремонта, сообщила в среду пресс-служба оператора украинских АЭС, компании "Энергоатом". Киев заинтересован сохранении транзита природного газа в Европу

"В 11.57 (12.57 мск) 10 ноября 2021 года после успешного завершения планового капитального ремонта энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС на 10 суток ранее запланированного срока подключили к объединенной энергосистеме Украины. В настоящее время ведется набор мощности", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, специалисты станции в полной мере выполнили капитальный планово-предупредительный ремонт энергоблока за 94 суток вместо 104 запланированных, и теперь работают все три блока АЭС. Замечаний к работе действующего основного оборудования и персонала нет.

Как отмечается, в общей сложности к энергосистеме страны сейчас подключены 12 энергоблоков. До конца недели планируют также подключить третий блок Ровенской АЭС, на котором уже ведутся пусковые операции.

Ранее глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что все 15 энергоблоков АЭС на Украине будут работать зимой в случае необходимости.

Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.