МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. По данным газотранспортных операторов, "Газпром" в среду продолжает наращивать транзит газа в Европу. Компания заполняет свои подземные хранилища: через Украину заявлен максимальный в рамках контрактных обязательств компании объем поставок, повышен поток газа и через Польшу по Ямал-Европе. Путин не будет обсуждать закачку газа в европейские подземные хранилища

В компании "Оператор ГТС Украины" сообщают, заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны РФ в сумме составляют 109,3 миллиона кубометров в сутки. Это соответстствует максимальному контрактному объему транзитных мощностей, забранированных "Газпромом" на 2021 год на Украине. Днем ранее объем заявок вырос до 100,2 миллиона кубов.

Также вырос объем заявок на прокачку по ужгородскому коридору. По нему идет основной объем украинского транзита российского газа. В частности, через точку соединения Ужгород — Вельке Капушаны, пограничный пункт между Украиной и Словакией, планируется прокачать на 9 миллонов кубометров газа больше, чем днем ранее, или 94,3 миллиона кубов в сутки.

Продолжают расти поставки газа через Польшу по газопроводу Ямал-Европа. Пока они находятся в пределах забронированного "Газпромом" объема транспортных мощностей на ноябрь. Немецкий оператор ГТС Gascade сообщил, что ежечасно из Польши в Германию направляется около 1,2 миллиона кубометров. При этом на ноябрь забронировано 1,3 миллиона кубометров в час. Таким образом, показатель вырос по отношению к предыдущему дню на четверть.

"Газпром" 9 ноября объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ (ПХГ) на ноябрь, завершив закачку в российские. Соответствующее поручение компании давал Владимир Путин. Президент РФ поручал увеличить запасы в хранилищах Австрии и Германии. Именно в этих двух странах у "Газпрома" есть пять ПХГ — немецкие "Йемгум", "Катарина", "Реден", "Этцель" и австрийский "Хайдах".