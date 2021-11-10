МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Киев рассчитывает на разблокирование Россией поставок угля на Луганскую ТЭС, заявила представительница украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Виктория Страхова.

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в конце октября заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки энергетического угля для украинских ТЭС. При этом он уточнял, что решение не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики.

Эту информацию РИА Новости подтвердило российское Минэкономразвития, указав, что прекращение поставок энергетического угля Украине связано с растущими потребностями внутри РФ, при этом российские компании в ноябре продолжат поставки других видов угля.

"Мы поднимали вопрос бесперебойной поставки угля, чтобы обеспечивать теплом и электроэнергией жителей Луганской области и запитывать электроэнергией Попаснянский водоканал, который обеспечивает водой жителей по обе стороны линии разграничения. Из-за особенностей логистического размещения Луганской ТЭС поставка энергетического угля туда возможна только из РФ.

Импорт антрацита из РФ квотируется – поэтому подняла вопрос о приоритетности квот для ЛуТЭС. Испытываю сдержанный оптимизм, но как понимаю, с моим российским визави мы достигли взаимопонимания, что благополучие луганчан по обе стороны линии разграничения – это наша общая цель", — написала она в Facebook.

Ранее компания "Укрэнерго" сообщила, что запасы угля на ТЭС страны на 1 ноября составляли 542,8 тысяч тонн. В минэнерго Украины ранее сообщили о планах украинских компаний импортировать в ноябре 562 тысячи тонн угля, из которых 200 тысяч законтрактовала госкомпания "Центрэнерго".

Гарантированные запасы – это минимальные запасы, которые обязательно должны быть соблюдены согласно условиям ведения лицензионной деятельности. Как сообщил в среду депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, запасы угля на складах ТЭС Украины составляют 447,9 тысячи тонн, что на 310,4 тысячи тонн ниже гарантированных запасов, 62 энергоблока на ТЭС не работают вообще.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в конце сентября говорил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. А премьер-министр Денис Шмыгаль в середине октября заверял, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.