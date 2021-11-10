МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Оптовая цена бензина двух основных марок Аи-92 и Аи-95 снизилась на 5-6% с начала октября, когда цены на бирже перешли к постепенному сокращению, сообщила Федеральная антимонопольная служба.

"Совместная работа ФАС и Минэнерго по стабилизации цен на бензин поспособствовала на момент 9 ноября 2021 года снижению цен в оптовом сегменте, в том числе путем повышения объемов продаж на бирже. С середины октября снижение цен на марку бензина Аи-92 в оптовом сегменте составило 5,1%, стоимость Аи-95 в оптовом сегменте за этот же период снизилась на 6,2%", — прокомментировали в ФАС текущую динамику цен.

Бензин несколько дней подряд продолжает дешеветь на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), эта тенденция начала проявляться примерно с начала октября. По итогам торгов в среду цена Аи-92 опустилась на 0,25% — до 53 149 рублей за тонну, Аи-95 — на 0,95%, до 54 071 рубля. В то же время розничные цены, по данным Росстата, выросли с начала октября примерно на 1% и на 8 ноября достигли 49,37 рубля за литр.