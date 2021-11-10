МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Представители Киева в экономической подгруппе по Донбассу попросили на заседании рассмотреть вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля из неподконтрольной властям Украины части Донбасса, заявила пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь. В Киеве рассчитывают на возобновление поставок угля на Луганскую ТЭС

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в конце октября заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки энергетического угля для украинских ТЭС. При этом он уточнял, что решение не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики.

Эту информацию РИА Новости подтвердило российское Минэкономразвития, указав, что прекращение поставок энергетического угля Украине связано с растущими потребностями внутри РФ, при этом российские компании в ноябре продолжат поставки других видов угля.

"Вчера на подгруппе по экономическим вопросам украинская сторона обратилась с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля с Донбасса на Украину", — говорится в заявлении Ковшарь, предоставленном журналистам.

Ранее компания "Укрэнерго" сообщила, что запасы угля на ТЭС страны на 1 ноября составляли 542,8 тысячи тонн. В минэнерго Украины ранее сообщили о планах украинских компаний импортировать в ноябре 562 тысячи тонн угля, из которых 200 тысяч законтрактовала госкомпания "Центрэнерго".

Гарантированные запасы – это минимальные запасы, которые обязательно должны быть соблюдены согласно условиям ведения лицензионной деятельности.

Как сообщил в среду депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, запасы угля на складах ТЭС Украины составляют 447,9 тысячи тонн, что на 310,4 тысячи тонн ниже гарантированных запасов, 62 энергоблока на ТЭС не работают вообще.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в конце сентября говорил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. А премьер-министр Денис Шмыгаль в середине октября заверял, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.