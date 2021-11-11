МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Выработка электрической энергии предприятиями Сибирской генерирующей компании (СГК) за январь-октябрь текущего года составила 54,7 миллиарда кВт.ч, что на 0,5% больше, чем годом ранее, сообщила компания. Новая станция метро подключена к электросетям АО "ОЭК"

За октябрь 2021 года ТЭЦ и ГРЭС СГК суммарно произвели 5,8 миллиарда кВт.ч электроэнергии. Это на 11,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Относительно предыдущего месяца выработка электроэнергии увеличилась на 26,8%. Увеличение нагрузки компания объясняет ростом объемов электропотребления в обеих ценовых зонах на 6,5%, а также снижением доли выработки ГЭС в ОЭС Сибири на 2,6%.

Наибольший рост производства в октябре произошел на Беловской ГРЭС — на 55% к прошлому году, Абаканской ТЭЦ — на 35%, на Приморской ГРЭС — на 32%, на Рефтинской ГРЭС — на 22%, в 3 раза увеличилась выработка Красноярской ГРЭС-2.

Выработка тепловой энергии на объектах СГК за 10 месяцев составила 37,3 миллиона Гкал. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За октябрь производство тепла осталось на прошлогоднем уровне и составило 4,3 миллиона гигакалорий. "Рост показателей с начала года произошел за счет первого полугодия, когда температура наружного воздуха была ниже, чем в 2020 году", — отмечается в сообщении компании.