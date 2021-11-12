Замминистра энергетики Украины Немчинов заявил о "энергетической войне" с Россией
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Москва "делает все для того, чтобы Украина" еще больше ощутила на себе энергетический кризис. С таким заявлением выступил заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов в эфире телеканала "1+1".
"Мы сегодня фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская железнодорожные вагоны с углем на Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа. То есть, они делают все для того, чтобы мы еще больше ощутили на себе этот кризис", — рассказал политик.
При этом замминистра рассказал: в Минэнерго принимают достаточно мер, чтобы противодействовать России ввести Киев "в еще большую энергетическую войну".
"Мы их нивелируем на сегодняшний день достаточно успешно", — считает Немчинов.
Неделей ранее глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус обвинял Россию в блокировке поставок энергетического угля из Казахстана на уровне РЖД. Официальный Казахстан факт такой блокировки не подтвердил, но добавил, что есть некоторые ограничения из-за загруженности инфраструктуры с российской стороны".
https://1prime.ru/energy/20211112/835196588.html