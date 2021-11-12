МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не обсуждал и не согласовывал с Кремлем свое заявление по поводу приостановки транзита газа в Европу, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Лукашенко призвал ЕС подумать о транзите газа перед вводом санкций

Лукашенко в четверг посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через республику. Лукашенко напомнил, что через страну идет магистральный экспортный газопровод "Ямал-Европа", причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.

"Нет", — ответил Песков на вопрос журналиста, обсуждался ли этот вопрос с Кремлем.

РОССИЯ БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Россия будет выполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу, это не подлежит сомнению, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Газпром" не планирует увеличивать транзит через Польшу и Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через республику. Лукашенко напомнил, что через страну идет магистральный экспортный газопровод "Ямал-Европа", причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.

Журналист спросил, обсуждалось ли это заявление с Москвой, и если подобное случится, то что будет делать Россия.

"Россия была, есть и будет страной, которая выполняет все обязательства по обеспечению европейских потребителей газом и по выполнению контрактных обязательств. Надежность России как поставщика и как партнера по действующим и будущим контрактам не подлежит сомнению", — ответил Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что Россия была, есть и будет страной, которая выполняет обязательства по обеспечению потребителей в Европе газом.

"Это заявление президента Белоруссии. Я хочу все-таки напоминать заявление президента Путина именно о том, что Россия всегда выполняла свои обязательства по контрактам, Россия, собственно, как бы кому это не нравилось, но Россия была, есть и потенциально будет оставаться страной-гарантом энергетической безопасности европейского континента", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как президент РФ Владимир Путин или администрация президента оценивают такие заявления со стороны Лукашенко.