МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Поставки российского газа по трубопроводу Ямал-Европа через Польшу в Германию снижались в пятницу примерно на 40%, после чего выросли, а через Украину — стабильны, держатся на уровне среды и четверга, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade и "Оператора ГТС Украины". Цена фьючерсов на газ в Европе растет на 5%

Прокачка газа по трубопроводу Ямал-Европа в Германию утром в пятницу — с 8.00 до 10.00 мск — колебалась в районе 420-450 тысяч кубометров в час, что примерно на 40% ниже среднего уровня прокачки в четверг — почти 750 тысяч кубометров в час. Прокачка с 10.00 до 13.00 мск выросла до 620 тысяч кубометров, следует из данных Gascade.

Снижение прокачки может быть связано не с уменьшением поставок со стороны "Газпрома", а с увеличением отбора физического транзитного потока из Германии по "виртуальному реверсу".

При этом поставки "Газпрома" через Украину держатся на уровне среды и четверга: заявки на прокачку через украинскую ГТС, как и 10, и 11 ноября, указывают на максимальный в рамках контрактных обязательств компании объем поставок — 109 миллионов кубометров в сутки. США призывают ОПЕК увеличить поставки нефти

Газопровод Ямал-Европа, наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.

Эксперты ожидали роста поставок по этому экспортному маршруту в связи с планами "Газпрома" начать восстанавливать запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) после завершения 8 ноября закачки хранилищ в России.