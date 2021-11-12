МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Польшу и Украину, однако компания снова выкупила их часть на украинской границе со Словакией, свидетельствуют данные площадок GSA Platform и RBP. "Газпром" и немецкая VNG обсудят увеличение объемов поставок газа

Оператор польской газотранспортной системы (ГТС) Gaz-System предлагал на аукционе для бронирования на субботу дополнительные транспортные мощности газопровода "Ямал — Европа" в объеме около 58 миллионов кубометров. Предложение осталось невостребованным.

"Оператор ГТС Украины" выставил для бронирования на субботу дополнительные мощности на границе с Россией в объеме 15 миллионов кубометров, но они также остались невыкупленными. Однако в точке выхода из украинской газотранспортной системы на границе со Словакией, как и днем ранее, вновь дополнительно заказано чуть меньше четверти предлагавшегося объема — 19,2 миллиона кубометров из доступных 85,7 миллиона.

Результаты прошедших аукционов, таким образом, повторяют схему прокачки газа "Газпромом" в Европу через Польшу и Украину, которой компания пользуется с 10 ноября, и не предполагают дальнейшего увеличения транзита.

Так, заявки на прокачку через украинскую ГТС в пятницу указывают на максимальный в рамках контрактных обязательств компании объем поставок — 109 миллионов кубометров. Заявки на транзит через Польшу в Германию по "Ямалу — Европе" стабильны, составляя 1,3 миллиона кубометров в час (то есть также максимум в рамках брони "Газпрома" на ноябрь). Точных данных об этих заявках на субботу пока нет.

"Газпром" 9 ноября объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ (ПХГ) на ноябрь, завершив закачку в российские. Соответствующее поручение компании давал президент РФ Владимир Путин. Глава государства поручал увеличить запасы в хранилищах Австрии и Германии. Именно в этих двух странах у "Газпрома" есть пять ПХГ — немецкие "Йемгум", "Катарина", "Реден", "Этцель" и австрийский "Хайдах".