МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" не стал бронировать на декабрь мощности для транзита через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" и дополнительные мощности украинской ГТС, свидетельствуют данные платформы GSA Platform и венгерской торговой платформы RBP. Цена фьючерсов на газ в Европе ускорила рост до 7%

На аукционе в понедельник в целом предлагалось забронировать транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа" в объеме 89,1 миллиона кубометров газа в сутки. Ранее на аналогичном аукционе на ноябрь "Газпром" бронировал мощности в 31,4 миллиона кубометров газа в сутки из предложенных 89,1 миллиона.

Дополнительные мощности транзита через Украину на декабрь в понедельник предлагались в объеме 9,8 миллиона кубометров газа в сутки и также остались невостребованными.