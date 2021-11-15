МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Стоимость зимнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снижается второй день подряд после четырёх дней рекордов, цены на другие виды этого топлива также снизились, свидетельствуют итоги торгов. Цены на дизельное топливо на АЗС Москвы ускорили рост

Цена зимнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России в понедельник опустилась на 0,19%, до 61 082 рублей за тонну. В начале месяца он дорожал четыре дня подряд, достигнув 11 ноября исторического максимума в 61 275 рублей. Межсезонное дизельное топливо подешевело на 0,73%, до 54 592 рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива показала снижение на 1,6% и составила 53 081 рубль.

Бензин продолжает дешеветь уже шестой торговый день подряд. Цена Аи-92 опустилась по итогам торгов в понедельник на 1,45%, до 51 515 рублей за тонну, Аи-95 — на 0,89%, до 52 941 рубля.

Цена мазута снизилась на 0,31%, составив 25 006 рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов (СУГ) — рухнула на 9,76%, до 36 377 рублей.

Только авиакеросин подорожал на бирже по итогам торгов в понедельник: его цена выросла на 0,31%, до 58 270 рублей за тонну. Таким образом, его стоимость приблизилась к рекордному уровню в 58 513 рублей за тонну, достигнутому 9 ноября.

Стоимость дизельного топлива начала активно расти на бирже с середины октября, в ноябре ускорив рост до рекордных значений. Минэнерго России связывало такую динамику с ажиотажным спросом трейдеров, ожидающих повышенного спроса, а также дорогой нефтью и нефтепродуктами в мире. При этом в министерстве заверяют, что спрос на топливо в России среди автовладельцев удовлетворяется. В то же время топливный бизнес России предупреждал, что есть риски сезонного дефицита зимнего дизельного топлива.