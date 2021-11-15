МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Стоимость зимнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снижается второй день подряд после четырёх дней рекордов, цены на другие виды этого топлива также снизились, свидетельствуют итоги торгов.

Продажа дизельного топлива в Екатеринбурге

Цены на дизельное топливо на АЗС Москвы ускорили рост

Цена зимнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России в понедельник опустилась на 0,19%, до 61 082 рублей за тонну. В начале месяца он дорожал четыре дня подряд, достигнув 11 ноября исторического максимума в 61 275 рублей. Межсезонное дизельное топливо подешевело на 0,73%, до 54 592 рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива показала снижение на 1,6% и составила 53 081 рубль.

Бензин продолжает дешеветь уже шестой торговый день подряд. Цена Аи-92 опустилась по итогам торгов в понедельник на 1,45%, до 51 515 рублей за тонну, Аи-95 — на 0,89%, до 52 941 рубля.

Цена мазута снизилась на 0,31%, составив 25 006 рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов (СУГ) — рухнула на 9,76%, до 36 377 рублей.

Только авиакеросин подорожал на бирже по итогам торгов в понедельник: его цена выросла на 0,31%, до 58 270 рублей за тонну. Таким образом, его стоимость приблизилась к рекордному уровню в 58 513 рублей за тонну, достигнутому 9 ноября.

Стоимость дизельного топлива начала активно расти на бирже с середины октября, в ноябре ускорив рост до рекордных значений. Минэнерго России связывало такую динамику с ажиотажным спросом трейдеров, ожидающих повышенного спроса, а также дорогой нефтью и нефтепродуктами в мире. При этом в министерстве заверяют, что спрос на топливо в России среди автовладельцев удовлетворяется. В то же время топливный бизнес России предупреждал, что есть риски сезонного дефицита зимнего дизельного топлива.